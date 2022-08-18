16+
Логотип Сиапресс
USD  60,7552   EUR  61,8322  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?

Да 42.6%

Нет 17.8%

Не знаю 8.5%

У меня нет ребенка школьного возраста 31%

Всего голосов: 129

Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?

Да 15.9%

Нет 84.1%

Всего голосов: 126

Комментировать
0
Больше опросов

В сургутской больнице спасли югорчанку от инвалидности

Врачи Сургутской ОКБ спасли пациентку с ишемическим инсультом

В сургутской больнице спасли югорчанку от инвалидности
телеграм-канал "Здравоохранение Югры"

Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли пациентку с ишемическим инсультом. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, женщина с парезом в правых конечностях экстренно поступила из Лянтора. При дообследовании медики выявили острый тромбоз левой внутренней сонной и мозговой артерии.

«Мультидисциплинарной бригадой было принято решение о рентгенэндоваскулярном удалении тромбов из внутренней сонной и мозговой артерий. В экстренном порядке врачами-рентгенохирургами была выполнена успешная операция. Кровоснабжение мозга и движение в конечностях полностью восстановлено», - рассказали в пресс-службе.

Спустя сутки пациентку перевели из реанимации в обычную палату. Врачи отмечают положительную динамику.

«Такая своевременная помощь при остром ишемическом инсульте позволяет спасти пациентов от инвалидности или летального исхода», - почеркнули в депздраве.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 13:51, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Районный парикмахер 614
  2. В сургутском драмтеатре произошел ребрендинг 591
  3. Шесть детских школ искусств приглашают сургутян на творческие программы обучения 576
  4. В Югре появится департамент безопасности на случай ЧС 549
  5. ​Сургутяне стали меньше покупать квартиры, а больше строить дома 542
  6. Югорчанин обнаружил гранату у реки: боеприпас уничтожили 537
  7. Дневник туриста. Маленький костел в большом городе 469
  8. На югорскую пенсионерку оформили кредит без ее ведома 467
  9. ​В Югре ищут смелых парней и девушек для участия в экстремальном забеге 462
  10. 16 человек погибли на производствах Югры в 2022 году 461
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6382
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2332
  3. ​Люди и книги 2150
  4. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 2103
  5. ​Котлета из червей 1933
  6. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1857
  7. ​Югорчане смогут наблюдать звездопад Персеиды 1496
  8. ​Внимание, марш! Сургут после ковидного перерыва мощно отпразднует День физкультурника 1466
  9. ​Как стать риелтором? Где учиться, чтобы получать доход от 70 тысяч рублей в месяц 1366
  10. Новым директором КУ «Управление капитального строительства» стал Александр Касьянов 1308
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6382
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5359
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3750
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3688
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3014
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2924
  7. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2923
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2830
  9. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2600
  10. ​Разрушительные заблуждения 2592

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика