Врачи Сургутской ОКБ спасли пациентку с ишемическим инсультом

Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли пациентку с ишемическим инсультом. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, женщина с парезом в правых конечностях экстренно поступила из Лянтора. При дообследовании медики выявили острый тромбоз левой внутренней сонной и мозговой артерии.

«Мультидисциплинарной бригадой было принято решение о рентгенэндоваскулярном удалении тромбов из внутренней сонной и мозговой артерий. В экстренном порядке врачами-рентгенохирургами была выполнена успешная операция. Кровоснабжение мозга и движение в конечностях полностью восстановлено», - рассказали в пресс-службе.

Спустя сутки пациентку перевели из реанимации в обычную палату. Врачи отмечают положительную динамику.

«Такая своевременная помощь при остром ишемическом инсульте позволяет спасти пациентов от инвалидности или летального исхода», - почеркнули в депздраве.