Таможенники Сургута задержали авиапассажиров за незаконную перевозку денег

Сургутские таможенники задержали двух граждан с незадекларированными денежными средства общей суммой 1 831 500 рублей и 10 тысяч долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Гражданин Таджикистана планировал вылететь рейсом Сургут – Ташкент, однако мужчину остановили в «зеленом» коридоре аэропорта, где в его ручной клади обнаружили более 1,6 млн рублей. Также, при таможенном контроле рейса Сургут – Баку был задержан россиянин с наличной иностранной валютой в размере 10 тысяч долларов США и 229 500 российских рублей.

«Случаи недекларирования для нас не редкость. При перемещении через таможенную границу авиасообщением, наличные денежные средства и денежные инструменты, превышающие в эквиваленте более 10 тысяч долларов США, необходимо письменно декларировать. Подача пассажирской таможенной декларации не влечет уплату таможенных платежей и является бесплатной для декларанта», – отметил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

В отношении граждан возбуждены административные дела. Денежная сумма, не превышающая допустимую, то есть в размере 10 тысяч долларов США, возвращены пассажирам под расписку.