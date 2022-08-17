Детские школы искусств Сургута открыли дополнительный набор учеников

В Сургуте начался дополнительный отбор на вакантные места в детские школы искусств. Ребят приглашают на предпрофессиональные и общеразвивающие творческие программы с различными сроками обучения. Набор проходит среди детей до 17 лет, в том числе в ограниченными возможностями здоровья. Также принимаются заявки на платные отделения.

«Детские школы искусств – это учреждения, которые реализуют федеральный образовательный стандарт. Обучающиеся получают предпрофессиональную подготовку и могут в дальнейшем выбрать профессию музыкальной, художественной и любой другой творческой направленности. Кроме необходимых документов, каждый кандидат на обучение должен пройти индивидуальный отбор – показать свои способности и склонности к тем или иным видам искусства», – рассказала исполняющий обязанности председателя комитета культуры администрации города Ирина Семковская. Она также добавила, что учреждения культуры оснащены современным оборудованием, музыкальными инструментами и серьезной материальной базой.

В настоящий момент в детских школах искусств есть 155 свободных мест:

Детская школа искусств №1 – 23 человека на предпрофессиональные программы (10 мест – театральное искусство, 10 – хореографическое искусство, домра, баян и труба; Детская школа искусств №2 – 40 человек на предпрофессиональные программы и 25 – на общеобразовательные; Детская музыкальная школа № 3 – шесть человек на предпрофессиональные программы (по одному месту в таких направлениях, как фортепиано, хоровое пение, струнно-смычковые инструменты (виолончель), духовые инструменты (тромбон), два – народные инструменты (баян и домра); Детская школа искусств имени Кукуевицкого – 21 человек на предпрофессиональные программы, 11 – на общеразвивающие; Детская художественная школа №1 имени Горды – девять человек на предпрофессиональную программу; Детская хореографическая школа №1 – 20 мест предпрофессиональную программу.

«Мы предоставляем возможность получить образование по 15 специальностям музыкального искусства. Среди них: хоровое пение и игра на различных инструментах. Наша задача – раскрыть способности ребенка и предоставить возможность обучаться творчеству и дальше», – подчеркнула директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» Елена Притупова.

На сайтах учреждений можно уточнить сроки подачи документов и проведения индивидуального отбора. Заявление подается либо лично, либо через электронную почту, либо на официальном портале организации с помощью формы обратной связи.