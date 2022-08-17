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В Сургуте у мигранта нашли пять с половиной тысяч бутылок опасной водки

Пять с половиной тысяч бутылок нелегальной водки изъяли в Сургуте

В Сургуте у мигранта нашли пять с половиной тысяч бутылок опасной водки
скрин видео / телеграм-канал "Полиция Югры"

Полицейские Сургута изъяли из незаконного оборота порядка 5,5 тысячи бутылок водки. В полиции установили, что 30-летний уроженец Республики Азербайджан, имеющий разрешение на временное проживание в России, незаконно приобрел у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму более 1 млн рублей. Водку он намеревался продать.

«5276 бутылок водки объемом 0,5 л. мужчина хранил в арендованном гараже, 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки - в одном из торговых павильонов по ул. Майской, куда правонарушитель предоставил продукцию на реализацию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Экспертиза подтвердила, что изъятая водка не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 124, комментариев: 0
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