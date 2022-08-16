В 2023 год Белый Яр получит свой культурно-досуговый центр

Масштабный культурно-досуговый центр в Белом Яре достраивается: готовность объекта на сегодня составляет 70 процентов. Уже в будущем году учреждение откроет свои двери для посетителей, а пока на недостроенный объект наведался глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Внимание руководителя муниципалитета неслучайно: «Это будет флагманский объект культуры Сургутского района, — говорит Андрей Трубецкой. — Самый большой и по количеству посадочных мест, и по размеру сцены, и по оборудованию. Самое современное оборудование будет установлено, в том числе сценическое».

Немного цифр: общая площадь здания — 8,5 тысячи квадратных метров; большой зрительный зал рассчитан на 300 мест. Помимо него, жителям Белого Яра и гостям будет чем заняться в КДЦ: здесь также планируются хореографический зал, библиотека, студии вокала и изобразительных искусств, диско-зал.

Еще одна причина столь пристального внимания к культурному учреждению со стороны руководства муниципалитета — сложная судьба КДЦ, десять лет пребывавшего в малопочтенном статусе недостроя. За время заморозки объекта изменились нормативы, которые применяются к строительству таких зданий — в итоге подрядчику, который взялся довести возведение объекта до конца, пришлось столкнуться с рядом сложностей.

Тем не менее, строительная компания «Атлант» развила бурную деятельность на площадке: укрепили фундамент, провели инженерные коммуникации, заменили часть стройматериалов на кровле и в подвале. Сейчас рабочие вошли в здание — закончили капитальные работы, взялись за отделку. Все это — под взглядами жителей Белого Яра, с нетерпением ожидающих, когда же бывший недострой станет культурным центром поселения.