16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3747   EUR  62,5056  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...
Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?
Комментировать
0
Больше опросов

​Мошенники выманили у югорчанки несколько миллионов

Аферисты вытянули из сургутянки почти 2,5 млн рублей

​Мошенники выманили у югорчанки несколько миллионов
Фото: unsplash.com

В Сургуте злоумышленники обманом заставили 61-летнюю сургутянку перевести мошенникам порядка 2,5 миллионов рублей. По «проверенной» схеме, под предлогом пресечения оформления кредита на югорчанку, аферисты обманом заставили ее перевести деньги на «резервный счет».

«В этот же день женщина в личном кабинете оформила на свое имя потребительский кредит на 1 600 000 рублей, после чего обналичила деньги и через банкомат другого банка 3 транзакциями перечислила их на указанные мошенниками карты. На следующий день она осуществила еще 2 операции по переводу наличных», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Стоит отметить, что лишь спустя 10 дней женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:14, просмотров: 154, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 644
  2. ​Граффити площадью 150 «квадратов» нарисовали в Сургуте 593
  3. Автомобиль с югорчанами сгорел на тюменской трассе 581
  4. Вартовчан просят помочь найти пропавшую пенсионерку // ОРИЕНТИРОВКА 570
  5. ​У федеральной власти в отношении пожаров простая логика: сегодня леса горят, завтра их потушит дождь, беспокоиться не о чем 567
  6. У нефтеюганцев на ночь пропадет вода 522
  7. ​В ХМАО югорчанина будут судить за убийство 517
  8. Структура Минстроя России провела в ХМАО финал конкурса строителей 499
  9. Вартовчанин Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады по тхэквондо 473
  10. Открытие кедропарка в Сургутском районе затягивается 470
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6107
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2065
  3. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 1927
  4. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 1882
  5. ​Люди и книги 1841
  6. Сургутяне отметят масштабный День физкультурника в эти выходные 1701
  7. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1659
  8. ​В 3 раза выросла заболеваемость ковидом в Сургуте за сутки 1645
  9. ​Котлета из червей 1568
  10. ​Фига в кармане 1396
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6107
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5164
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3541
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3521
  5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 3489
  6. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 3108
  7. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2861
  8. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2777
  9. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2769
  10. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2640

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика