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​Яблони, лиственницы и розу морщинистую высадят в Сургуте

Озеленение продолжается: 160 деревьев и кустарников высадят в Сургуте осенью

​Яблони, лиственницы и розу морщинистую высадят в Сургуте
pixabay.com

Осенью в Сургуте высадят 160 деревьев и кустарников, в том числе яблони, лиственницы, розу морщинистую, березы и рябины. Провести озеленение планируется в начале октября в «Единый день посадки деревьев», сообщили в пресс-службе администрации города.

Там добавили, что за теплый сезон в Сургуте уже высадили березы, яблони и рябины. Саженцы появились на территории сквера 31 микрорайона и на ул. Университетская, 29/1. Кроме того, летом на улицах города установили новые вазоны и кашпо – в них все лето цвели петунии, бархатцы, георгины и бегонии.


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Сегодня в 09:01, просмотров: 106, комментариев: 0
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