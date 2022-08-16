Озеленение продолжается: 160 деревьев и кустарников высадят в Сургуте осенью

Осенью в Сургуте высадят 160 деревьев и кустарников, в том числе яблони, лиственницы, розу морщинистую, березы и рябины. Провести озеленение планируется в начале октября в «Единый день посадки деревьев», сообщили в пресс-службе администрации города.

Там добавили, что за теплый сезон в Сургуте уже высадили березы, яблони и рябины. Саженцы появились на территории сквера 31 микрорайона и на ул. Университетская, 29/1. Кроме того, летом на улицах города установили новые вазоны и кашпо – в них все лето цвели петунии, бархатцы, георгины и бегонии.