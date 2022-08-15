Новая арт-площадка появилась в Сургуте – граффити площадью 150 «квадратов»

Новая арт-площадка Valgalo Jam появилась в Сургуте в рамках фестиваля уличного искусства «Мо́сты-2022». Команда художников выполнила масштабное граффити общей площадью 150 кв. метров. Рисунок можно увидеть на территории пешеходной зоны от ул. Нефтяников до ул. Григория Кукуевицкого, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фестиваль уличного искусства «Мо́сты» стартовал в начале августа. В планах у художников - создать около 20 произведений стрит-арта на территории Нижневартовска и Сургута. «Полотнами» становятся стены домов, электробудки, заборы и здания. Преображать югорские города приглашены 16 художников из разных городов России.