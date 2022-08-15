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​Ветер в Сургуте не утихнет

В понедельник в Сургуте по-прежнему будет ветрено

​Ветер в Сургуте не утихнет
Фото: siapress.ru

Ветер, который поднялся в Сургуте в воскресенье, не утихнет и сегодня: как передает Гидрометеорологическое бюро города, в течение суток ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды, связанные с порывами ветра 15-18 м/с.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает сургутянам:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 244, комментариев: 0
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