В выходные в Югре зарегистрировали семь ДТП

В субботу, 13 августа, в Сургутском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате аварии 44-летняя женщина и двое семилетних детей получили травмы. Несовершеннолетние перевозились пристегнутыми ремнем безопасности.

«На 84 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В этот же день, вечером, в Сургутском районе в ДТП пострадали три человека, в их числе – один несовершеннолетний пассажир. Авария случилась на 86 км автодороги «Сургут-Лянтор» при аналогичных обстоятельствах.

Всего с 13 по 14 августа в Югре произошло семь ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних пассажира.