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Сургут подготовят к отопительному сезону к 31 августа

Ремонт тепловых сетей в Сургуте идет по плану

Сургут подготовят к отопительному сезону к 31 августа
Фото: siapress.ru

Подготовка к отопительному сезону в Сургуте проходит по плану и завершится 31 августа. Причем в этом году объем работ по замене ветхих сетей увеличили – отремонтировать планируют около 14 процентов объектов. Это больше, чем в прошлом году.

«Обычно мы ремонтируем порядка 10 процентов ветхих участков теплосетей, в этом году больше. Наиболее крупные объекты – на улицах Гагарина, Ленина, 30 лет Победы (закончен), а также на территории хирургического корпуса возле Больничного комплекса», – отметила главный специалист по капитальному ремонту СГМУП «Городские тепловые сети» Евгения Маратканова.

Отметим, что холодное водоснабжение в Сургуте занимает 406 км, из них ветхих – 22 км. Отремонтировать планируют 10 процентов. Канализационных сетей – 407 км, ветхих – 20 км. Замена пройдет на одном километре. Всего на ремонтную кампанию выделили более одного млн рублей.

«В рамках этой ремонтной кампании предусмотрена замена восьми километров сетей водоснабжения (в однотрубном исчислении в трассе четыре километра). Завершены работы примерно на половине объектов», – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Александр Недашковский.

Всего по состоянию на 11 августа выполнено следующее:

  • Опрессовано 99,4% сетей тепловодоснабжения;
  • Промыто 58% тепловых сетей;
  • Промыто 55% сетей водоснабжения и 90% – канализационных сетей;
  • Подготовлено 91% котельных, 100% ЦТП, 85% сетей газоснабжения.

Кроме того, к приему теплоносителя готово 1088 многоквартирных домов из 1432, а также 60% социально значимых объектов.

Протяженность теплосетей в Сургуте составляет 860 км. Среди них ветхих – 51 км.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 56, комментариев: 0
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