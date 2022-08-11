ТРЦ Сургута заплатит 3 тысячи рублей за упавшую на ребенка столешницу

Жительница Сургута, чей трехлетний сын получил травму в ТРЦ «Сургут Сити Молл», получит 3 тыс. рублей. Такое решение вынес городской суд.

«Решением Сургутского городского суда ХМАО – Югры частично удовлетворены исковые требования жительницы города Сургута, действующей в интересах ее несовершеннолетнего ребенка. С ООО «СГС групп» взысканы в пользу истца компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 1000 рублей, а также судебные расходы на оплату почтовых услуг и на оплату государственной пошлины. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошел в августе 2021 года в ресторанном дворике ТРЦ, куда женщина пришла вместе с ребенком. Мальчик попытался сесть на стул, уперевшись на столешницу, но в итоге упал лицом вниз, а сверху на него упала столешница. После этого мать ребенка обратилась в суд с намерением получить компенсацию в размере 75 тыс. рублей.