Автомобиль дорожников полностью сгорел на улице Майской в Сургуте

Сегодня утром на улице Майской и проспекта Ленина загорелся грузовой автомобиль дорожной службы. По предварительной информации, коммунальщики наносили пешеходную разметку. А позже вспыхнула бочка с растворителем.

«Сегодня в 10:33 в районе МКД №№ 33, 35 по проспекту Ленина произошло возгорание грузового автомобиля «Hyundai» дорожной службы СГМУП «ДорРемТех», который выполнял работы по нанесению дорожной разметки. Сотрудники пытались потушить возгорание, однако это не дало результатов. Автомобиль сгорел полностью, восстановлению не подлежит. В результате инцидента никто не пострадал», – рассказали в пресс-службе администрации Сургута. В ведомстве также отметили, что вся техника СГМУП «ДорРемТех» перед началом сезона проходит обслуживание, государственный технический осмотр и ежедневный выходной осмотр перед выездом.

Причина возгорания будет установлена после проведения соответствующей поверки.