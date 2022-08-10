В Сургуте поймали иностранного наркосбытчика

В Сургуте задержали 46-летнего иностранного гражданина с порядка 700 грамм героина. При проведении личного досмотра у злоумышленника обнаружили 480 свертков и 2 пакета с запрещенным веществом.

В ходе обыска по месту проживания, у иностранца обнаружили три банковские карты, две сим-карты и два сотовых телефона. Как выяснили полицейские, наркотические вещества злоумышленник приобрел через интернет-магазин в одном из мессенджеров с целью дальнейшего сбыта.

«В настоящее время по факту попытки сбыта наркотических средств следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. Подозреваемый заключен под стражу», ‒ сообщает пресс-служба УМВД Югры.