Концентрация вредных веществ превышена в воздухе в Сургуте из-за лесных пожаров

Анализ атмосферного воздуха выявил превышение предельно-допустимой концентрации по содержанию диоксида азота в Сургуте. По данным властей, превышение незначительное, оно связано с задымленностью из-за лесных пожаров в Югре.

Жители Сургута, в свою очередь, жалуются, что уже даже в квартире дышать нечем. «Голова чумная, в горле першит, глаза слезятся», - пишет одна из горожанок в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Вредные вещества также обнаружены в воздухе в Приобье и Сергино Октябрьского района. Кроме того, о превышении ПДК вредных веществ в атмосфере в течение нескольких дней сообщала мэрия Нягани.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 9 августа, в ХМАО действовало 65 лесных пожаров на площади 84 тыс. гектаров. Полностью остановлен огонь 20 пожаров на площади 34,3 тыс. гектаров. Накануне в Югру прибыли еще 50 авиапожарных Иркутской Авиалесоохраны. Всего с огнем борются свыше 1 550 парашютистов и десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и т.п. В тушении также задействованы 23 самолета и вертолета, в том числе 7 самолетов Ан-2, 6 самолетов А-22, 5 вертолетов Ми-8, 2 вертолета Ми-8-АМТ и 2 вертолета Ми-26, работающих с водосливным устройством объемом на 15 тонн.