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​В Сургуте насмерть сбили женщину

Водитель Land Rover сбил женщину на пешеходном переходе в Сургуте

​В Сургуте насмерть сбили женщину
Фото: УМВД Югры

В Сургуте 8 августа в 19:35 27-летний водитель Land Rover насмерть сбил женщину на пешеходном переходе перекрестка улиц Чехова и Профсоюзов. В результате ДТП 54-летняя жительница поселка Солнечный скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.

«В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Стоит отметить, что 27-летний водитель 42 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 262, комментариев: 0
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