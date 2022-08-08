Поймали сургутянина, укравшего электросамокат в колясочной

В Сургуте поймали вора, похитившего электросамокат. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Сургутянин признался, что отжал створки окна снаружи и проник в колясочную в подъезде жилого дома, где и украл электросамокат стоимостью 28 тысяч рублей.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.