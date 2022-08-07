Сургутян предупредили об ограничении движения по улице Мелик-Карамова

В Сургуте с 18:00 7 августа до 18:00 8 августа будет ограничено движение в проезде вдоль дома 4 по улице Мелик-Карамова и храма Преображения Господня (от магазина «Магнит Косметик» до МКУ «Муниципальный архив города Сургута»). Это связано с погрузкой гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Горожан также просят не оставлять автомобили в указанное время на данном участке и по возможности убрать транспорт в другое место.