В Сургуте приют «Дарим новую жизнь» собирает деньги на корм для бездомных животных

Представители приюта «Дарим новую жизнь» обратились к сургутянам с просьбой помочь собрать денег на корм бездомным собакам. На попечении организации находятся 86 особей.

«У нас просто катастрофическая нехватка продуктов. Еды, которую мы забираем с трех садиков, стало очень мало, так как многие детки находятся в отпусках. Нам приходится вновь докупать мясные продукты и кашу, запасы продуктов необходимо постоянно пополнять, так как 86 пар глаз ежедневно смотрят на нас с надеждой и верой, что мы их не бросим», – рассказали представители приюта.

Для собак, находящихся под опекой АНО «Дарим новую жизнь», можно пожертвовать сухие корма, мясные продукты и крупы для приготовления каш, макароны и амуницию (поводки, ошейники) для прогулок. Также можно оказать небольшую финансовую помощь на карту Сбербанка по следующим реквизитам: карта Сбербанка 4817 7601 9600 9538, привязана к номеру телефона 89501743459 (получатель Татьяна Юрьевна О.) с пометкой «КОРМ».