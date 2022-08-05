В Сургуте стартовал набор желающих по обучению противопожарной безопасности

В Сургуте в рамках реализации проекта «Безопасность в каждый двор» при поддержке фонда гранта губернатора Югры пройдет мероприятие, в котором желающим спроецируют возгорания в помещениях и расскажут о противопожарных мерах в данных случаях. Главный акцент в проекте сделан на юных жителях города, в связи с их наибольшей уязвимостью в пожароопасных ситуациях, однако посетить мероприятия можно всей семьей.

«Проект направлен на повышение уровня грамотности населения в пожарной безопасности. На площадке состоится визуализация возгорания, то есть, будет имитировано жилое помещение, в котором мы будем объяснять: как необходимо действовать в случае возгорания в квартире, что нужно делать если дым вошел в квартиру из подъезда, в каких случаях необходимо покинуть квартиру, а в каких оставаться в помещении. Как показывает практика, дети в случаях пожара, так сказать, опасный контингент, потому что они начинают прятаться за шкафами, под диваном, то есть в самых труднодоступных местах», ‒ рассказал президент общественной организации «Добровольно-спасательное пожарное формирование Сургута» Андрей Чадромцев.

Обучающее мероприятие пройдет до 8 октября включительно, участвовать в нем могут все желающие по предварительной записи. Справочный телефон для записи: 62-80-60.