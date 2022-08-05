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​В Сургутском районе югорчанин попал в смертельное ДТП

Водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением и улетел в кювет

​В Сургутском районе югорчанин попал в смертельное ДТП
Фото: УМВД Югры

25-летний водитель попал в ДТП в Сургутском районе. Авария произошла около 11 часов утра сегодня, 5 августа, на 95 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский». Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В результате происшествия, 61-летний пассажир транспортного средства погиб в ходе оказания помощи. Водителя с травмами доставили в медучреждение Лянтора.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 271, комментариев: 0
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