Крупный пожар деревянного здания произошел в Сургуте

Вечером, 4 августа, на улице Иосифа Каролинского в Сургуте произошел пожар заброшенного здания. По информации очевидцев, возгорелось бывшее здание школы.

«В районе 22:00 напротив ТЦ «Гера» на улице Иосифа Каролинского произошло возгорание неэксплуатируемого одноэтажного деревянного здания. Общая площадь пожара составила около 1800 кв. м. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе администрации города.

На нынешний момент пожар ликвидирован. Точная причина возгорание будет установлена позже.