27-летний югорчанин попался на краже велосипеда

Сургутянин украл велосипед стоимостью около 20 тысяч рублей. Подозреваемого обнаружили благодаря отпечаткам пальцев, оставленных на входной двери жилого дома. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель, решивший похитить средство передвижение прямиком в подъезде.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Подозреваемый признался, что украл велосипед с целью дальнейшей продажи. Отметим, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.