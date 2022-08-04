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На парковке у ТЦ «Лента» в Сургуте установят лежачие полицейские

Власти Сургута борятся с дрифтерами возле ТЦ «Лента»

На парковке у ТЦ «Лента» в Сургуте установят лежачие полицейские
Фото: Яндекс.Карты

Сургутские власти взялись за ночных дрифтеров у ТЦ «Лента» по улице 30 лет Победы. На излюбленной гонщиками парковке планируют установить лежачие полицейские, сообщили «Вестнику Сургутского района» в администрации.

«В настоящее время ТЦ «Лента» согласовывает в администрации города план парковки с установкой искусственных ограничителей скорости, что сделает дрифтинг на этой локации невозможным. После согласования проекта собственник приступит к работам по их установке», – рассказали в мэрии.

Вместе с тем, сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по патрулированию территории, а также установят факты нарушений.

Напоминаем, ранее сургутяне обратились с этой проблемой к губернатору Югры Наталье Комаровой.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 356, комментариев: 0
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