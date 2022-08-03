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Полиция ищет подростков, что сбежали из реабилитационного центра под Сургутом

Ищ реабилитационного центра в Сургутском районе сбежали два парня // ОРИЕНТИРОВКА

Полиция ищет подростков, что сбежали из реабилитационного центра под Сургутом

Полиция просит помочь в поиске подростков, что сбежали из реабилитационного центра «Гармония» в Сургутском районе.

Игорь Грозных, 2008 года рождения.

Приметы: бритый налысо, рост 160-165 сантиметров, плотное телосложение.

Был одет: красная олимпийка с капюшоном, черные штаны фирмы адидас.

Петр Жерновков, 2005 года рождения

Приметы: короткая стрижка, темные волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров, среднее телосложение.

Был одет: черный спортивный костюм, кроссовки.

Всех, кто может располагать полезной информацией о местонахождении подростков, просят обратиться по номеру 102.


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Сегодня в 20:09, просмотров: 124, комментариев: 0
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