Хирурги из Сургута повторили опыт коллег из Санкт-Петербурга, чтобы спасти легкое пациентке

Сургутские врачи спасли легкое девушке, что выпала из окна седьмого этажа. Инцидент спровоцировал множество травм, однако больше всего проблем доставляли многочисленные ушибы внутренних органов, среди которых был разрыв нижнего бронха. Нестандартное решение помогло сохранить важный орган и избежать частичной ампутации.

«Наши хирурги решили перекрыть дефект бронха специальными металлическими клипсами. По сути это зажимы, которые доставляются к поврежденному участку и устанавливаются эндоскопически. Методика разработана совсем для других целей, с её помощью останавливают желудочно-кишечные кровотечения. Но на примере НИИ скорой помощи им. Джанелидзе нам известно о её применении и на бронхах. Повторить опыт коллег из Санкт-Петербурга предложил молодой врач Илья Любарский, его поддержал хирург с 10-летним стажем Дмитрий Горлов. Идея необычная и смелая, но рискованная. И всё же, оценив ситуацию, её признали лучшей альтернативой удалению лёгкого. Операцию хирурги проводили вдвоём и с задачей справились успешно», – рассказал заведующий хирургическим отделением Сургутской травмбольницы, руководитель окружного Центра торакальной хирургии, кандидат медицинских наук Владимир Корженевский.

Операция прошла успешно, бронх начал заживать, легкое быстро пришло в норму. Сейчас девушка проходит реабилитацию.

«Врачи называют этот случай большим и крайне редким везением. Обычно при падении с такой высоты люди получают травмы, ведущие к глубокой инвалидности либо вовсе не совместимые с жизнью. В сезон открытых окон коллектив Сургутской травмбольницы призывает югорчан к осторожности. В большинстве случаев причина трагедий - недооценённая опасность и рискованное поведение на высоте. Будьте бдительны, берегите себя и своих детей!» – пояснили в медучреждении.