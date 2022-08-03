Власти Сургута продолжают демонтировать незаконные объекты

В Сургуте на улице Аэрофлотская демонтировали нестационарный объект. Как сообщает администрация города, на самовольное размещение павильона сургутяне обратили внимание через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент».

«Во время обследования земельного участка сотрудники контрольного управления Администрации Сургута зафиксировали размещение нестационарного торгового объекта без правоустанавливающих документов. В ходе претензионной работы предприниматель устранил выявленные нарушения в добровольном порядке. На данный момент павильон демонтирован», – уточнили в пресс-службе мэрии.