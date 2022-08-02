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Аферисты разводят сургутян на деньги по-новому

Полиция Сургута рассказала о новой схеме мошенничества

Аферисты разводят сургутян на деньги по-новому
Фото: unsplash.com

Полиция Сургута предупреждает о новом способе мошенничества. Аферисты звонят своей жертве, представляются операторами сотовой связи и сообщают, что скоро номер телефона будет заблокирован. Чтобы этого избежать, человеку предлагают набрать на телефоне определенную комбинацию цифр. Таким образом подключается переадресация звонков и сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников.

«УМВД России по городу Сургуту настоятельно рекомендует: если вам поступил подобный звонок, положите трубку! Никогда и никому не сообщайте СМС-код от личного кабинета, персональные и финансовые данные!» – сообщили в ведомстве.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 122, комментариев: 0
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