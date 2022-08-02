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Опровержение

Недострой на Мелик-Карамова в Сургуте не демонтируют

Опровержение
Фото А. Андронова

30.06.2022 в 18:07 редакцией сайта «siapress.ru» была опубликована статья под названием «Сургутяне сообщили о демонтаже двадцатилетнего недостроя на Мелик-Карамова», которую прочитали около 1500 читателей до удаления этой статьи.

Данная статья содержит недостоверную информацию, которая не была проверена автором на соответствие действительности.

Редакция приносит извинения собственнику Объекта незавершенного строительства на Мелик-Карамова за публикацию недостоверной (ложной) информации, полученной от жителей Сургута, которая может нанести вред собственнику Объекта.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 238, комментариев: 0
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