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​В Сургуте отметят Международный день коренных народов мира

Этнографический праздник состоится 9 августа в Старом Сургуте

​В Сургуте отметят Международный день коренных народов мира
Фото: И.Швец

9 августа в 11.00 на центральной площади историко-культурного центра«Старый Сургут» состоится десятое празднование Международного дня коренных народов мира.

В программе мероприятия: ритуальный обряд очищения дымом, национальные сказки, традиционные игры и другое. Также для гостей праздника будут организованы фотозоны, а в завершении мероприятия пройдет хоровод дружбы «Куренька».

Справка: Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа, в день первого заседания рабочей группы по коренному населению Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году. Согласно официальной классификации, коренными считаются народы, которые проживают на своих исконных территориях, не имеют более нигде на земном шаре своей исторической родины и своего государственного образования на уровне субъекта международного права. К этой категории в России можно отнести около ста народов.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 86, комментариев: 0
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