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​Трансформаторные будки Сургута украсят детскими рисунками

Художники разрисуют трансформаторные будки Сургута

​Трансформаторные будки Сургута украсят детскими рисунками
администрация Сургута / vk.com

В Сургуте в этом году фасады трех подстанций и распределительных пунктов украсят детскими работами, перерисованными рукой художника. Эту акцию проводят Сургутские городские электросети (СГЭС), сообщили в пресс-службе администрации города.

«Художник арт-резиденции «Квартира» Булат Сайфуллин уже закончил первое граффити на бульваре Писателей и приступил к нанесению изображения на ул. 50 лет ВЛКСМ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что СГЭС уже пять лет участвуют в процессе художественной росписи энергообъектов. За это время в Сургуте картинки нанесли на 42 трансформаторные подстанции.


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Сегодня в 09:16, просмотров: 105, комментариев: 0
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