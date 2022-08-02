Художники разрисуют трансформаторные будки Сургута

В Сургуте в этом году фасады трех подстанций и распределительных пунктов украсят детскими работами, перерисованными рукой художника. Эту акцию проводят Сургутские городские электросети (СГЭС), сообщили в пресс-службе администрации города.

«Художник арт-резиденции «Квартира» Булат Сайфуллин уже закончил первое граффити на бульваре Писателей и приступил к нанесению изображения на ул. 50 лет ВЛКСМ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что СГЭС уже пять лет участвуют в процессе художественной росписи энергообъектов. За это время в Сургуте картинки нанесли на 42 трансформаторные подстанции.