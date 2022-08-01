Парк медицинской техники сургутского кардиодиспансера пополнился аппаратами для операции при остановке сердца

В кардиодиспансер Сургута поступили современные аппараты искусственного кровообращения. С помощью них врачи проводят операции, требующие остановки сердечной деятельности.

«Новые аппараты искусственного кровообращения усовершенствованы и отвечают всем требованиям. Они позволят повысить качество медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Оборудование приобретено в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Современное здравоохранение», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что первая операция на сердце с искусственным кровообращением была выполнена в Югре специалистами Кардиоцентра 29 сентября 1998 года. Ежегодно в учреждении выполняется более 4000 операций на сердце, из них около 700 – с искусственным кровообращением.