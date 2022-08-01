Yandex Wordstat: сургутяне сделали 71 запрос, связанный с платными интимными услугами

В Сургуте вырос спрос на жриц любви – по данным Yandex Wordstat, горожане сделали 71 тысячу запросов слова «проститутки» в поисковых системах. В Нижневартовске этот показатель в разы меньше – 11 тысяч, в Ханты-Мансийске – 9. Об этом сообщает Муксун.FM.

С чем связан повышенный интерес у жителей нефтяной столицы к женщинам низкой социальной ответственности неизвестно. Однако журналисты издания, используя данные из открытых источников, выяснили, что самые дешевые интимные услуги как раз таки у ночных бабочек из Сургута.