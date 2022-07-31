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​В Сургуте появилась новая спортплощадка, где можно поиграть в баскетбол и волейбол

Спортплощадку для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол обустроили в Сургуте

​В Сургуте появилась новая спортплощадка, где можно поиграть в баскетбол и волейбол
администрация Сургута / vk.com

В Сургуте скоро откроется новая многофункциональная спортплощадка. Она обустроена на месте бывшего тубдиспансера на ул. Республики, 75.

Накануне власти проинспектировали объект. «Это многофункциональная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Также под теневым навесом есть зона, которая оборудована тренажерами. Подрядчик выполнил все работы в срок», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

За обустройство спортплощадки проголосовали сами жители города. Ее строительство обошлось бюджету в 6,5 млн рублей.

В этом году в Сургуте обустроят еще пять общественных пространств. Их строительство запланировано в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды», уточнили в мэрии.


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Сегодня в 08:52, просмотров: 58, комментариев: 0
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