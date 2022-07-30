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Сургутянам покажут две классические сказки на новый лад

Актеры «Летучего театра» покажут спектакль, основанный на двух русских сказках

Сургутянам покажут две классические сказки на новый лад

Актеры «Летучего театра» покажут сургутянам спектакль по двум классическим сказкам – «Теремок» и «Репка». Представление являет собой кукольный спектакль с элементами клоунады и играется каждый раз по-разному в зависимости от аудитории. Можно назвать стиль спектакля скоморошьим.

«С этим спектаклем мы участвовали в фестивале «Сны улиц» в Тюмени, фестивале уличных театров в Санкт-Петербурге. Музыкальное оформление построено на звуках, песнях и шумах, которые актеры воспроизводят сами», – рассказали представители театра.

Спектакль пройдет 7 августа в 11.00 и 13.00 на Мира, 33/1. Возрастное ограничение 0+.


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Сегодня в 19:24, просмотров: 62, комментариев: 0
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