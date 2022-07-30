Актеры «Летучего театра» покажут спектакль, основанный на двух русских сказках

Актеры «Летучего театра» покажут сургутянам спектакль по двум классическим сказкам – «Теремок» и «Репка». Представление являет собой кукольный спектакль с элементами клоунады и играется каждый раз по-разному в зависимости от аудитории. Можно назвать стиль спектакля скоморошьим.

«С этим спектаклем мы участвовали в фестивале «Сны улиц» в Тюмени, фестивале уличных театров в Санкт-Петербурге. Музыкальное оформление построено на звуках, песнях и шумах, которые актеры воспроизводят сами», – рассказали представители театра.

Спектакль пройдет 7 августа в 11.00 и 13.00 на Мира, 33/1. Возрастное ограничение 0+.