16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2031   EUR  61,2171  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения

Сургутянку приговорили почти к 11 годам колонии за убийство малознакомой женщины

Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения
СУ СКР по ХМАО

В Сургуте вынесен приговор 32-летней местной жительнице. Суд признал ее виновной в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Убийство произошло 10 октября 2021 года в квартире одного из домов по ул. Университетская. По версии следствия, подсудимая, будучи пьяной, поссорилась с малознакомой 62-летней женщиной из-за якобы раздражительного поведения последней. Словесной ссорой конфликт не ограничился. Молодая женщина нанесла пенсионерке не менее 7 ударов руками в область головы, а затем не менее 2 ударов кухонным ножом в область шеи сзади. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, о чем злоумышленница сообщила соседям.

«Сургутским городским судом подсудимой, с учетом обстоятельств, характеризующих личность, в том числе предыдущих осуждений за покушение на убийство малолетнего и угрозу убийством, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», - отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:21, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1122
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 805
  3. ​В столице Югры возле «Мамонтов» появилась пятиметровая шишка 792
  4. Полный обзор рынка недвижимости Сургута за полгода 776
  5. Четверть югорчан поддержали возвращение масочного режима 723
  6. Администрация Сургута показала, как будут выглядеть новые заборы 545
  7. ​Скоро под санкции могут пойти и заместители губернаторов, и депутаты, в том числе, муниципальные 512
  8. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 366
  9. В Сургуте начали возводить сквер у Дворца торжеств 298
  10. В ХМАО продолжается стремительный рост заболеваемости ковидом 295
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2772
  2. «Хабуровские» – значит Завьяловы 2036
  3. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1622
  4. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1495
  5. ​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами 1418
  6. (Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет 1393
  7. ​Нужно провести ревизию всех заборчиков и оградок Сургута и снести все, что не попадает под нормы благоустройства 1388
  8. ​Ниже среднего 1372
  9. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1365
  10. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1351
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5752
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4846
  3. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3940
  4. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3794
  5. У кого что болит 3652
  6. Лебединая верность 3641
  7. Кондаковы 3261
  8. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3024
  9. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2781
  10. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2772

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика