Уголовное дело завели на сургутского аптекаря за продажу сильнодействующих веществ без рецепта

37-летняя жительница Сургута стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в том, что, работая в одной из аптек города, сбывала сильнодействующие вещества без назначения врача, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты флаконы с прозрачной жидкостью, ампулы и капсулы, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества – трамадол, прегабалин, тропикамид. Общая масса изъятых веществ составила более 480 граммов», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сургутянке назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские поймали аптекаря в ходе оперативно-профилактического мероприятия, направленного на борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. За время его проведения стражи правопорядка изъяли более 4500 медпрепаратов на сумму 110 тыс. рублей, выявили 36 административных правонарушений и установили свыше 20 фактов безрецептурного отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту, а также 12 случаев реализации несертифицированных изделий и медпрепаратов и 2 факта работы без лицензии. Всего возбуждено 8 уголовных дел.