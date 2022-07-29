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Югорский подросток потерял память после падения с мотоцикла

Подростка без сознания обнаружили на югорской трассе рядом с опрокинутым мотоциклом

Югорский подросток потерял память после падения с мотоцикла
pixabay.com

14-летний подросток из Советского района, катавшийся на мотоцикле, попал в ДТП и получил серьезные травмы. Мальчика обнаружили на одной из трасс ХМАО рядом с опрокинутым мотоциклом. Он был без сознания. Сначала подростка доставили в клинику Югорска, а затем перевезли в Сургутскую травмбольницу, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В пути пострадавший не приходил в себя, как и в течение нескольких дней в реанимационном отделении. Но, к счастью, усилия боровшихся за его жизнь нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов травмбольницы увенчались успехом», - рассказали в пресс-службе больницы.

Там добавили, что подросток больше недели не мог дышать самостоятельно и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Угрозу жизни представляла серьезная черепно-мозговая травма – с переломом основания черепа, субарахноидальным кровоизлиянием, ушибом и диффузным отеком головного мозга.

Сейчас юный мотоциклист идет на поправку. «По мере того, как спадает отек и рассасываются контузионные очаги, восстанавливаются все функции головного мозга. В том числе, исчезла амнезия. Еще накануне подросток не помнил ни сам момент аварии, ни события до нее. Сегодня же без труда воспроизводит всю хронологию», - отметили в Сургутской травмбольнице.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 77, комментариев: 0
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