Владелец убрал киоск с арбузами у «Ленты» по требованию мэрии Сургута

В Сургуте по требования мэрии демонтировали «арбузный» павильон у гипермаркета «Лента». За нарушение правил ведения торговой деятельности предпринимателя привлекли к административной ответственности. Для дальнейшего разбирательства все материалы передали в органы внутренних дел.

«Организатор самовольной торговли согласился устранить указанное правонарушение в кратчайшие сроки. На данный момент на территории остановочной площадки несанкционированная продажа арбузов прекращена. Сейчас проводится процедура формирования документов на право заключения контракта на размещение нового остановочного комплекса», – прокомментировали в администрации Сургута.

Напомним, что о киоске с арбузами стало известно еще на прошлой неделе. Владелец торговой точки объяснил, что не смог вовремя получить все необходимые документы, разрешающие торговлю.