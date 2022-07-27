В Оренбурге завершилось молодежное командное Первенство России по бильярдному спорту

С 21 по 27 июля в Оренбурге состоялось командное Первенство России «Пирамида» по бильярдному спорту. Молодые спортсмены из Сургута приняли участие и стали победителями и призерами соревнования.

Так, в возрастной категории «юниорки до 19 лет» первое место заняли Алена Левкина и София Панова, а в категории «девушки до 16 лет» бронзовыми призерами стали Валерия Кондратьева и София Пронина.

Всего борьбе за медали приняли участие 100 участников из 16 регионов страны в двух возрастных группах – среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 19 лет.