16+
Логотип Сиапресс
USD  57,3917   EUR  57,7608  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей

700 тысяч рублей предлагают стоматологу в Сургуте

В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей
pixabay.com

В Сургуте одна из зубных клиник ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тыс. рублей. Вакансия опубликована на сайте Headhunter.ru, пишет Ura.ru.

«При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.

Ранее в Сургуте были открыты вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей. На такой заработок могли рассчитывать директор по работе с клиентами, менеджер по продажам, электросварщик и др.

Также сообщалось, что 79% жителей ХМАО не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9% югорчан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:04, просмотров: 45, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1033
  2. ​Ключевая ставка в России упала 557
  3. ​Пришли другим путём 529
  4. ​Коронавирус переходит в наступление 487
  5. (Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет 460
  6. ​ТОП-10 исторических фильмов, которые помогут понять современность 452
  7. ​Югорчане щелкнут ковид по носу 436
  8. Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией 182
  9. 61 югорчанин заболел ковидом за сутки, из них 31 – в Сургуте 165
  10. Для югорских дачников проходит акция «Не бросай меня на даче» 153
  1. ​«Живая классика» прозвучит в сургутском парке культуры и отдыха и библиотеках 1363
  2. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1314
  3. ​На сургутских дорогах начали обновлять разметку 1294
  4. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1288
  5. ​Не пилите! 1228
  6. ​«Первое дно» нефтяники прошли в марте-апреле. Следующее испытание предстоит в конце осени 1226
  7. ​Елена Шорникова: «Если ситуация с Саймой останется в нынешнем виде, то этой реке недолго останется существовать» 1209
  8. Все не так с Ботаническим садом 1150
  9. ​Удержаться на краю 1136
  10. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 1072
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5438
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4388
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4275
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 4056
  5. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 4046
  6. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3616
  7. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3245
  8. Лебединая верность 3224
  9. У кого что болит 3055
  10. Лучшие вакансии июня в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2877

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика