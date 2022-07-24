700 тысяч рублей предлагают стоматологу в Сургуте

В Сургуте одна из зубных клиник ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тыс. рублей. Вакансия опубликована на сайте Headhunter.ru, пишет Ura.ru.

«При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.

Ранее в Сургуте были открыты вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей. На такой заработок могли рассчитывать директор по работе с клиентами, менеджер по продажам, электросварщик и др.

Также сообщалось, что 79% жителей ХМАО не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9% югорчан.