Жители Сургута просят сохранить стихийный водоем в 30 микрорайоне

Жители 30 микрорайона Сургута попросили администрацию города сохранить стихийный водоем, который появился из-за талых и дождевых вод. Горожане переживают, что пруд будет уничтожен из-за застройки микрорайона между улицами Каролинского и Ивана Захарова, а ведь его уже успели облюбовать утки.

В мэрии Сургута сообщили горожанам, что застройка участка пока не планируется, поскольку предложений от застройщика не поступало. Когда же появится окончательный проект, он в обязательном порядке пройдет процедуру публичных слушаний, добавили в администрации.

«Участие в публичных слушаниях – реальная возможность для жителей 30 микрорайона выразить свои замечания и предложения. Данные о месте и времени публичных слушаний будут опубликованы на официальном сайте администрации Сургута», — сообщила начальник отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства администрации Оксана Ярушина.