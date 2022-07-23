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​Как застроить 30 микрорайон? Спросят у сургутян

Проект застройки 30 микрорайона в Сургуте согласуют с горожанами

​Как застроить 30 микрорайон? Спросят у сургутян
Фото: maps.yandex.ru

Окончательный проект застройки 30 микрорайона в Сургуте обязательно согласуют с горожанами, заявили в администрации города после того, как местные обратились к чиновникам с просьбой сохранить стихийный водоем, образовавшийся из-за скопления дождевых и талых вод. По словам сургутян, водоем привлекает уток — стал домом для нескольких птиц.

Просьба оказалась своевременна: строительство здесь пока не ведется, идут проектные работы. По словам чиновников, застройщик формирует предложения по проекту — в нем должны быть отражены объекты благоустройства, расположение зеленых насаждений и в целом структура земельного участка.

Сформированные предложения обязательно вынесут на публичные слушания, подчеркивают в администрации. «Участие в публичных слушаниях — реальная возможность для жителей 30 микрорайона выразить свои замечания и предложения», — комментирует начальник отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства Оксана Ярушина.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 113, комментариев: 0
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