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​Еще один аварийный дом сносят в Сургуте

Сургут избавляется от ветхого жилья в районе НГДУ

​Еще один аварийный дом сносят в Сургуте
Фото: maps.yandex.ru

Аварийный дом на улице Марии Поливановой в районе НГДУ сносят: об этом накануне сообщил глава Сургута Андрей Филатов. Речь о строении №5, которое ввели в эксплуатацию более полувека назад — в 1966 году. Все жильцы его — 15 семей — переселились в современные дома.

Это уже 19-е аварийное жилое строение, которое в Сургуте сносят с начала года: всего же в 2022-м мэрия планирует избавиться от более чем сорока таких домов, параллельно идет расселение еще 90 деревяшек — оно закончится в 2023-м. «Дома включены в региональную адресную программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года», — поясняет Андрей Филатов, подчеркивая, что выполнение всех работ до конца 2023 года является для администрации приоритетом.

«В целом, за период 2022-2023 годов ставим задачу переселить 576 семей и обеспечить квартирами более 260 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — добавляет градоначальник.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 109, комментариев: 0
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