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​Сургут проводит большую работу по сносу и расселению аварийных домов

До конца 2023 года в Сургуте снесут более ста аварийных домов

​Сургут проводит большую работу по сносу и расселению аварийных домов
Фото siapress.ru

В Сургуте кипит большая работа по переселению жителей из аварийных домов, а также ветхого и непригодного жилья. Очередной большой этап развернется в микрорайонах 1-2, где администрация города планирует отдать территорию, на которой находятся 10 домов, под комплексное развитие. Что в целом происходит в Сургуте с аварийным жильем и как местная власть планирует выполнить поставленные округом задачи – в материале «НГ».

Если говорить в целом, то в Сургуте на данный момент есть несколько категорий домов, которым, так или иначе, предстоит в ближайшие годы снос, а их жильцам – расселение. Как рассказал начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений Сургута Виталий Галиев, 102 дома включены в адресную программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Задача, поставленная губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой – завершить расселение и снос этих домов до конца 2023 года.

Еще есть другая программа – содействия развитию жилищного строительства. В нее включены 46 домов, признанных аварийными уже после 2017 года. По ним сроки отодвинуты до конца 2024 года, но там несколько сложнее процесс – деньги дает только окружной и местный бюджеты, без федерального софинансирования, которое присутствует в основной адресной программе. Есть также 17 ветхих домов и одно непригодное для проживания помещение. Итого в Сургуте на данный момент – более 150 подлежащих сносу домов площадью около 40 тысяч квадратных метров. Живет в этих не очень приятных условиях около тысячи семей, более 3 100 человек.

«На 2022 год у нас в планах на снос и расселение 42 дома, из них 18 мы уже снесли, еще 11 предполагаем снести к 1 сентября, – рассказывает Виталий Галиев. – В оставшихся 13-и идет работа по расселению последних живущих там семей, которая завершится, при благоприятном стечении обстоятельств, в течение сентября».

Приоритет отдается выполнению адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – так как там нужно будет расселить и снести 78 домов до конца 2023 года. При условии, что в 2021 году снесли 48 домов, а план на 2022 – 42. Однако Виталий Галиев утверждает – все будет выполнено в срок.

«Мы идем в хороших темпах. В прошлом году снесли 48 домов, в этом – 42, то есть почти сто за два года. При этом мы постоянно изыскиваем внутренние резервы – у муниципалитета есть собственное жилье, куда мы переселяем жителей аварийных домов. Также некоторые застройщики в рамках долговых обязательств иногда передают квартиры администрации, и мы их так же используем для расселения, – рассказывает муниципальный служащий. – Например, если в одном доме осталось две-три семьи, мы делаем для них приоритет, переселяем их как можно быстрее, и дом отправляем под снос».

Виталий Галиев также подчеркивает, что дома из основной адресной программы, которые останутся на 2023 год, уже наполовину расселены. Поэтому, несмотря на их большую численность, фактическая нагрузка по расселению не так высока, как может показаться. К тому же муниципалитет в этом году купил 319 квартир, которые застройщик передаст администрации в декабре – это позволит организовать крупный «транш» переселения из аварийного жилья.

Еще один пункт, который ускорит процесс – передача части 1-2 микрорайона под комплексное развитие территории (подробнее об этом читайте в материале «Все и сразу» в этом выпуске «НГ»). Там в десяти домах живут около 50 семей, и перед компанией, которая получит этот участок земли в освоение, будет стоять задача переселить их и снести дома до конца 2023 года. «В случае, если семья живет в квартире по социальному найму, инвестор должен будет передать в муниципальную собственность равнозначное с точки зрения площади и количества комнат жилое помещение. А если люди – собственники квартир в аварийном доме, застройщик будет договариваться самостоятельно – либо выплатит им выкупную цену, либо даст новое жилье», – объясняет Виталий Галиев.

После того, как дом полностью расселен и отключен от всех систем коммунальных систем, администрация прикладывает все усилия, чтобы снести его как можно скорее. Потому что стоящие пустыми дома – фактор риска. Например, расселенный дом на улице Марии Поливановой, 5, дважды в этом году загорался, а рядом находится детский сад «Василек». Поэтому демонтаж пустующей постройки – одна из приоритетных задач администрации. По этой же причине городские власти стараются как можно скорее переселять оставшиеся в отдельных домах единичные семьи, так как это вопрос не только отчетности, но и безопасности конкретных жителей города.

Как правило, по словам Виталия Галиева, когда договоренности о переселении последних жителей дома уже имеются, а сроки понятны, администрация уже проводит торги и заключает контракт на демонтаж. И в течение двух недель работы должны быть завершены.

Если говорить о деньгах, то конкретно на снос аварийных домов в бюджете Сургута выделено 36 млн рублей на 2022 год. Пока из них освоены около 9 млн рублей на 18 домов, то есть примерно 500 тысяч на одну постройку. На что идут серьезные затраты – так это на расселение. На эти цели по адресной программе Сургуту выделены 1 млрд 740 млн рублей, сейчас освоены почти 1,2 млрд рублей. Немалая доля пошла как раз на покупку 319 квартир, о которых шла речь выше. Около 200 млн рублей администрация направит на прямые выплаты собственникам, которые решили взять деньгами, а не жильем.

Надо сказать, что компенсация пользуется популярностью. Например, в прошлом году средняя стоимость выплаты за квартиру, из которой сургутяне выезжали, составляла 95 тысяч рублей за квадратный метр – почти рыночная цена. В этом году из 700 расселенных семей 500 взяли компенсацию, но есть еще 400 семей, живущих в квартире по социальному найму – для них администрации придется покупать новое жилье.

Еще один вопрос, о котором приходиться думать городским властям – долги за жилищно-коммунальные услуги, которые могут быть у переселяемых из квартир соцнайма сургутян. Но тут ситуация отыгрывается в пользу горожан – новые квартиры им дают вне зависимости от того, сколько они задолжали за ЖКУ, и никаких препятствий к переезду нет. Однако администрация содействует ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям в части погашения таких долгов. Переселение переселением, но платить за потребленные услуги все равно надо.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 91, комментариев: 0
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