Мужчина из Лянтора поплатился за неуважение к российским войскам в соцсетях

Жителя Лянтора осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ в социальных сетях. Мужчина выложил у себя на странице информацию и изображения, критикующее действие войск.

«Представленный полицейскими материал рассмотрен в суде, югорчанин привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Районный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время решением Сургутского районного суда вступило в законную силу», – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району.