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Житель Сургутского района заплатит 30 тысяч за дискредитацию российских войск

Мужчина из Лянтора поплатился за неуважение к российским войскам в соцсетях

Житель Сургутского района заплатит 30 тысяч за дискредитацию российских войск
Фото: mvdmedia.ru

Жителя Лянтора осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ в социальных сетях. Мужчина выложил у себя на странице информацию и изображения, критикующее действие войск.

«Представленный полицейскими материал рассмотрен в суде, югорчанин привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Районный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время решением Сургутского районного суда вступило в законную силу», – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 30, комментариев: 0
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