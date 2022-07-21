Общественники проверили набережную и дорожки в любимом парке сургутян

За неделю в Сургуте прошли две общественные приемки работ в парке «За Саймой». Депутаты, представители администрации, активисты и ОНФ совместно с подрядчиком оценивали дорожную сеть объекта и благоустройство прибрежных зон – в частности, набережную, которая вызвала больше всего вопросов. Например, подрядчику высказали претензии о коррозии на металлоконструкциях, качестве креплений досок и самого материала, которым вымостили объект.

«Издалека впечатление об объекте очень хорошее, очень приятное. Но мы для этого и приходим, чтобы визуально определить какие-то огрехи. Визуально огрехи есть. И подрядчик будет работать над их устранениями. Наша задача - получить качественный объект, чтобы было красиво, безопасно. Такой город, как Сургут, достоин иметь качественную красивую набережную», – заявил депутат думы Сургута Богдан Гужва.

Отметим, что каждый этап работ должен контролироваться общественниками и заказчиком, чтобы соблюсти схему финансирования по требованиям федерального законодательства. Еще одна приемка назначена на следующий месяц.