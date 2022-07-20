18 тысяч «квадратов» аварийного жилья ликвидируют в Сургуте до конца года

В Сургуте до конца 2022 года планируется снести 42 аварийных дома. 29 домов из этого списка уже расселили – в 1, 2, 21-22 микрорайонах, а также в поселках Кедровый-2, Взлетный, Дорожный и на Черном Мысу, сообщает пресс-служба администрации города

«В ближайшие два месяца под снос пойдут еще 13 домов в микрорайонах 1, 2, в поселках Дорожный и Таежный. Таким образом, к концу года ликвидируют 18 тысяч квадратных метров аварийного фонда», - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте приговоренных к сносу «деревяшек» планируется построить многоэтажные дома с полноценной инфраструктурой. Так, в 19 микрорайоне появятся школа и детский сад, в поселке ПСО-34 - общественно-деловой центр, а в поселках Таежный и Черный Мыс планируется развивать индивидуальное жилищное строительство, уточнили в мэрии.