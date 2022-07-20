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42 аварийные «деревяшки» снесут в Сургуте до конца года

18 тысяч «квадратов» аварийного жилья ликвидируют в Сургуте до конца года

42 аварийные «деревяшки» снесут в Сургуте до конца года
администрация Сургута / vk.com

В Сургуте до конца 2022 года планируется снести 42 аварийных дома. 29 домов из этого списка уже расселили – в 1, 2, 21-22 микрорайонах, а также в поселках Кедровый-2, Взлетный, Дорожный и на Черном Мысу, сообщает пресс-служба администрации города

«В ближайшие два месяца под снос пойдут еще 13 домов в микрорайонах 1, 2, в поселках Дорожный и Таежный. Таким образом, к концу года ликвидируют 18 тысяч квадратных метров аварийного фонда», - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте приговоренных к сносу «деревяшек» планируется построить многоэтажные дома с полноценной инфраструктурой. Так, в 19 микрорайоне появятся школа и детский сад, в поселке ПСО-34 - общественно-деловой центр, а в поселках Таежный и Черный Мыс планируется развивать индивидуальное жилищное строительство, уточнили в мэрии.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 77, комментариев: 0
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