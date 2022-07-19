Сургутские художники нарисовали граффити площадью 260 «квадратов»

Сургутские художники создали граффити общей площадью 260 «квадратов». Рисунок появился на стене напротив Молодежного центра «Цвет» на ул. Быстринская, 20. Яркая палитра слов объединена общей идеей под названием «Сургут – зри в корень!», сообщили в пресс-службе администрации города.

«С помощью граффити участники решили привлечь внимание к богатству русского языка, а также показать, что слова часто значат гораздо больше, чем мы думаем и хранят в себе ответы на очень важные вопросы», - прокомментировали идею художников в мэрии.

Граффити появилось в рамках арт-проекта «Городской пленэр. Сургут – я так вижу», который проводится в городе в пятый раз.