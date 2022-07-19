12 остановочных площадок обновят в Сургуте до конца года

В Сургуте до конца года обновят 12 остановочных площадок. Новые павильоны, лавочки и урны появятся в поселке Снежный на ул. Геодезистов, в поселке Юность на ул. Транспортных Строителей, а также на ул. Щепеткина и ул. Аэрофлотской, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Помимо обустройства новых остановочных площадок автопавильоны заменят на улицах Республики, Энергетиков, Островского, Энгельса (с двух сторон), на проспектах Ленина, Мира и Комсомольский», - добавили в пресс-службе.

Там пообещали, что новые конструкции будут прочными и комфортными: стенки павильонов выполнят из ударопрочного закаленного стекла, а для отвода талой и дождевой воды установят сливные воронки. Павильоны оснастят освещением, лавочками и урнами, доской для рекламных объявлений.

«Сейчас идет подготовка документов для поиска подрядных организаций, которые займутся установкой оборудования. В августе состоится аукцион на право оснащения остановочных площадок», - уточнили в мэрии.